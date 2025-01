Supercoppa, niente minuto di silenzio per Agroppi: il motivo – SM

Quest’oggi alle ore 20 inizierà ufficialmente la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Inter e Atalanta in campo, la Lega Serie A e la FIGC in accordo prendono una decisione forte sul minuto di silenzio per Aldo Agroppi. La spiegazione da Sport Mediaset.

DECISIONE – La Lega Serie A ha deciso che non ci sarà nessun minuto di silenzio per Aldo Agroppi. Ex calciatore e allenatore, ha vinto due volte la Coppa Italia e raccolto cinque presenze con la maglia della Nazionale. Oggi inizierà la Supercoppa Italiana, in Arabia Saudita a Riyadh si scontreranno Inter e Atalanta alle ore 20. La FIGC nelle ore precedenti aveva comunicato che sarebbe stato indetto un minuto di silenzio in tutto il weekend tra Serie A e Supercoppa in ricordo dell’ex calciatore Agroppi scomparso. In accordo le due organizzazioni hanno però fatto dietro front, ricordando gli spiacevoli episodi degli scorsi anni.

Supercoppa, i motivi dietro il dietro front per Agroppi

RICORDO – Lo scorso anno, durante Napoli-Inter finale di Supercoppa Italiana, i giocatori e l’arbitro hanno deciso di dedicare un minuto di silenzio per la scomparsa di Gigi Riva. Il pubblico locale ha però fischiato non rispettando la memoria della leggenda sportiva italiana. Per evitare un altro episodio di questo genere stasera e nelle prossime partite non verrà osservato il silenzio, che nella cultura araba non è associato al lutto.