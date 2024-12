Supercoppa, missione Riad per l’Inter: il programma di oggi – CdS

Oggi parte ufficialmente la missione Supercoppa in Riad per l’Inter. I nerazzurri partiranno alla volta della capitale saudita. Il programma stilato da Simone Inzaghi.

CONFERMARSI – Parte ufficialmente oggi la missione Supercoppa in Riad per l’Inter di Simone Inzaghi. La squadra nerazzurra, vincitrice delle ultime tre edizioni, punta al poker di successi e a bissare il successo dello scorso anno, quando vinse per la prima volta il trofeo con il nuovo format della final four. Nella scorsa edizione, l’Inter si sbarazzò in semifinale della Lazio per 3-0, per poi regolare il Napoli campione d’Italia in carica 1-0 grazie al gol allo scadere di Lautaro Martinez. Ora un nuovo obiettivo: fare quattro su quattro e incasellare il primo trofeo della stagione. Inzaghi ha già definito il programma di oggi.

Supercoppa, oggi parte la missione dell’Inter: il programma

PROGRAMMA – Non partiranno alla volta di Riad Francesco Acerbi, Benjamin Pavard e Raffaele Di Gennaro. Tutti i tre, infatti, resteranno ad Appiano Gentile per recuperare dai rispettivi infortuni e facendo il tifosi per i compagni direttamente da casa. La partenza per la capitale dell’Arabia Saudita è prevista, scrive il Corriere dello Sport, per il primo pomeriggio di oggi. In mattinata ci sarà l’allenamento alla Pinetina. Poi arrivo intorno alle 22 in serata per Lautaro Martinez e compagni, per poi trasferirsi in hotel (clicca QUI per il programma della vigilia).

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia