Supercoppa Italiana, per l’Inter un diffidato che vale in Serie A

La Supercoppa Italiana lascia un minimo strascico a livello disciplinare per l’Inter. Dopo il trionfale derby vinto 0-3 ieri sul Milan c’è un diffidato che vale per le partite di Serie A.

A RISCHIO – Le sanzioni per la Supercoppa Italiana, a livello di Giudice Sportivo, contano per la Serie A e viceversa. Questo significa che i provvedimenti ieri per il derby Milan-Inter valgono poi per il campionato. Dalla stracittadina giocata in Arabia Saudita ce n’è solo uno, che riguarda i nuovi campioni: Nicolò Barella in diffida. Il centrocampista ha ricevuto la quarta ammonizione fra le due competizioni ed entra nella lista di chi è a rischio. Per l’Inter l’altro diffidato è Simone Inzaghi.