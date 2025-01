Supercoppa Italiana: oggi l’Inter conosce l’avversario in finale

L’Inter ieri ha conquistato l’accesso alla finale di Supercoppa Italiana, battendo 2-0 l’Atalanta, stasera invece conoscerà l’avversario. La seconda semifinale vedrà in campo Juventus e Milan, le due rivali storiche.

SUPERCOPPA ITALIANA 2024-2025 – IL CALENDARIO

SEMIFINALI

1 Inter-Atalanta 2-0 49′, 61′ Dumfries

2 Juventus-Milan venerdì 3 gennaio 2025 ore 22 locali (le 20 in Italia) – diretta TV Canale 5

In grassetto le squadre qualificate.

FINALE SUPERCOPPA ITALIANA



Inter-Vincente semifinale 2 lunedì 6 gennaio 2025 ore 22 locali (le 20 in Italia) – diretta TV Canale 5

IL REGOLAMENTO

La EA Sports FC Supercup si disputa in Arabia Saudita per la quinta volta. Come per le grandi Leghe professionistiche americane anche la Lega Serie A, già dal 1993, esporta e promuove all’estero il proprio brand. La Supercoppa Italiana si è disputata quattro volte in Arabia Saudita e in Cina, due volte negli Stati Uniti e in Qatar e una volta in Libia.

La 37a edizione del torneo si svolge a Riyad e come lo scorso anno si disputa con la formula a quattro squadre, che prevede due semifinali a eliminazione diretta e la finale il 6 gennaio 2025. I club qualificati alla EA Sports FC Supercup sono la società Campione d’Italia 2023/2024 (Inter), la vincitrice della Coppa Italia Frecciarossa 2023/2024 (Juventus), la seconda classificata in campionato nella stagione 2023/2024 (Milan) e la finalista dell’ultima Coppa Italia Frecciarossa (Atalanta).

Tutte le partite della Supercoppa Italiana si giocano all’Al-Awwal Park di Riyad. Gli incontri sono trasmessi in diretta televisiva in Italia sulle reti Mediaset (Canale 5 e streaming Mediaset Infinity). Possono essere seguiti anche in altri 160 Paesi del mondo che hanno acquisito i diritti audiovisivi della manifestazione.