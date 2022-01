Supercoppa Italiana, Giudice Sportivo: multa a Bonucci e Inter, no squalifica

Bonucci evita la squalifica dopo la Supercoppa Italiana Inter-Juventus di ieri. Nonostante l’episodio con il segretario dei nerazzurri Mozzillo (vedi articolo) il Giudice Sportivo dà solo una sanzione. Sia al giocatore sia alla società.

GIUDICE SPORTIVO, PRIMA SANZIONE – Ammenda di diecimila euro a Leonardo Bonucci (Juventus) per essersi, al 121′, reso protagonista di un alterco con un dirigente della squadra avversaria che veniva dal medesimo strattonato. Infrazione rilevata da un collaboratore della Procura Federale.

SECONDA SANZIONE – Ammenda di cinquemila euro alla società Inter per aver omesso di impedire l’ingresso nel recinto di gioco di un dirigente non inserito in distinta, che sostava nelle vicinanze della panchina avversaria. Infrazione rilevata da un collaboratore della Procura Federale.

DIFFIDATI SUPERCOPPA ITALIANA INTER-JUVENTUS *

Quarta ammonizione: Arturo Vidal (Inter), Federico Bernardeschi (Juventus)

* sanzioni che riguardano la Serie A