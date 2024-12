Supercoppa Italiana: i convocati di Inter-Atalanta e Juventus-Milan

La Supercoppa Italiana entra nel vivo e c’è attesa nel conoscere i convocati di Inter-Atalanta e Juventus-Milan. La semifinale tutta nerazzurra aprirà il 2025 italiano in Arabia Saudita, seguita da quella tra due tardive inseguitrici nella lotta Scudetto. Ecco le ultime novità sulle liste

RIAD – Tutto pronto per la Final Four di EA SPORTS FC Supercup, ovvero la Supercoppa Italiana 2024 in programma a Riad (Arabia Saudita) tra giovedì 2 e lunedì 6 gennaio 2025. Per questo c’è interesse nel conoscere la lista dei convocati per la Supercoppa Italiana. In campo l’Inter di Simone Inzaghi, Campione d’Italia in Serie A, e la Juventus detentrice della Coppa Italia, guidata da Thiago Motta dopo la vittoria firmata Massimiliano Allegri a Roma. Completano il poker italiano il Milan del neo allenatore Sergio Conceicao, seconda nell’ultimo campionato nazionale con Stefano Pioli (poi sostituito da Paulo Fonseca, appena esonerato), e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, finalista perdente dell’ultima coppa nazionale. In palio il primo trofeo stagionale italiano. L’Inter di Inzaghi è anche l’attuale dentrice della Supercoppa Italiana, avendo battuto di misura il Napoli allenato dall’ex nerazzurro Walter Mazzari il 22 gennaio 2024 a Riad.

Inzaghi in Arabia Saudita sfida Gasperini, Thiago Motta e Sergio Conceicao

CONVOCATI – Inter, Juventus, Milan e Atalanta sono pronte. Piccola curiosità? L’Inter è l’unica squadra delle quattro a non avere ancora la seconda squadra Under-23 in Serie C, da dove Juventus, Atalanta e Milan attingono per allungare le rispettive liste dei convocati anche in Supercoppa Italiana. Si inizia con la prima semifinale Inter-Atalanta il 2 gennaio a partire dalle ore 20:00 italiane. Venerdì 3 gennaio allo stesso orario Juventus-Milan, che decreterà la seconda finalista. La Finalissima, sempre a Riad alle 20, nel giorno dell’Epifania. Chi la spunterà lunedì 6? Di seguito le quattro liste dei convocati per la Supercoppa Italiana 2024 sempre aggiornate.

Inter in Supercoppa Italiana: i convocati di Inzaghi (non comunicati ufficialmente)

1 Sommer

13 Josep Martinez

40 Calligaris

_________________________

2 Dumfries

6 de Vrij

30 Carlos Augusto

31 Bisseck

32 F. Dimarco

36 Darmian

42 T. Palacios

50 Aidoo

51 Alexiou

95 A. Bastoni

_________________________

7 Zielinski

16 Frattesi

17 Buchanan

20 Calhanoglu

21 Asllani

22 Mkhitaryan

23 Barella

52 Berenbruch

_________________________

8 Arnautovic

9 Marcus Thuram

10 Lautaro Martinez ©

11 J. Correa

99 Taremi

Allenatore: Simone Inzaghi

Non convocati: 12 Di Gennaro (infortunato), 97 A. Radu (fuori rosa); 15 Acerbi (infortunato), 28 Pavard (infortunato), 55 Matteo Motta (U20).

Atalanta in Supercoppa Italiana: i convocati di Gasperini (in attesa di lista ufficiale)

28 Rui Patricio

29 Carnesecchi

31 F. Rossi

_________________________

2 Toloi ©

3 Kossounou

4 Hien

5 Godfrey

19 Djimsiti

23 Kolasinac

42 Scalvini

_________________________

6 Sulemana

8 Pasalic

13 Ederson

15 de Roon

16 Bellanova

22 Ruggeri

24 Samardzic

27 Palestra

44 Brescianini

77 Zappacosta

_________________________

10 Zaniolo

11 Lookman

17 De Ketelaere

48 Vanja Vlahovic

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Non convocati: 7 Cuadrado (infortunato), 9 Scamacca (infortunato), 25 Cassa (U23), 32 Retegui (infortunato), 40 Comi (U23), 41 Tornaghi (U23), 43 Riccio (U20), 45 Vavassori (infortunato), 46 Manzoni (U23), 47 Bernasconi (U23), 49 Del Lungo (U23), 50 Steffanoni (U20), 93 Soppy (fuori rosa).

Juventus in Supercoppa Italiana: i convocati di Thiago Motta comunicati ufficialmente

1 Perin

23 Pinsoglio

29 Di Gregorio

_________________________

4 Gatti

15 Kalulu

27 Cambiaso

37 Savona

40 Rouhi

_________________________

5 Locatelli ©

8 Koopmeiners

16 McKennie

17 Adzic

19 Khephren Thuram

21 Fagioli

26 Douglas Luiz

_________________________

7 Francisco Conceicao

9 Dusan Vlahovic

10 Yildiz

11 Nico Gonzalez

22 T. Weah

51 Mbangula

Allenatore: Thiago Motta

Non convocati: 38 Daffara (U23); 3 Bremer (infortunato), 6 Danilo (fuori rosa), 14 Milik (infortunato), 18 Arthur Melo (fuori rosa), 32 J. Cabal (infortunato), 36 Anghelè (U23), 41 Gil (U23), 42 A. Montero (U20), 43 A. Owusu (U23), 44 Pugno (U20), 45 C. Papadopoulos (U23), 46 Pagnucco (U20), 47 N. Rizzo (U20).

Milan in Supercoppa Italiana: i convocati di Sergio Conceicao (in attesa di lista ufficiale)

16 Maignan

25 Raveyre

57 Sportiello

96 Torriani

_________________________

2 Calabria ©

19 Theo Hernandez

20 A. Jimenez Sanchez

22 Emerson Royal

23 Tomori

28 Thiaw

31 Pavlovic

33 Bartesaghi

42 F. Terracciano

46 Gabbia

_________________________

4 Bennacer

8 Loftus-Cheek

11 Pulisic

14 Reijnders

18 Zeroli

29 Y. Fofana

55 Vos

80 Musah

_________________________

7 Morata

9 Jovic

10 Rafael Leao

70 C. Traoré

73 Camarda

90 Abraham

Allenatore: Sergio Conceicao

Non convocati: 69 L. Nava (U23); 5 Ballo-Touré (fuori rosa), 17 Okafor (infortunato), 21 Chukwueze (infortunato), 24 A. Florenzi (infortunato), 27 Origi (fuori rosa), 30 Liberali (U23), 91 Cuenca (infortunato).