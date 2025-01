Supercoppa Italiana, come funziona il regolamento diffidati e squalificati

Da domani a lunedì si giocherà la nuova edizione della Supercoppa Italiana, che – come nella scorsa stagione – ha un regolamento particolare su ammoniti, diffidati e squalificati. Ecco come funziona nel dettaglio.

IL PROGRAMMA – Da domani, con Inter-Atalanta, si giocherà per la Supercoppa Italiana. A Riyad, in Arabia Saudita, la prima semifinale (ore 20) che sarà seguita venerdì alla stessa ora da Juventus-Milan. Le due squadre vincitrici giocheranno lunedì, sempre alle 20, la finale che assegna il trofeo. In caso di parità al 90′ direttamente rigori, senza tempi supplementari. Il regolamento per la Supercoppa Italiana per diffidati e squalificati riguarda anche la Serie A, da cui prende gli ammoniti.

SUPERCOPPA ITALIANA – REGOLAMENTO DIFFIDATI E SQUALIFICATI



Dallo scorso anno sono cambiate le disposizioni a livello disciplinare: le squalifiche del campionato non sono valide in Arabia Saudita. Nel dettaglio:

– un calciatore/tecnico espulso nella giornata precedente l’inizio della Supercoppa Italiana o con una sanzione residua, sconterà la squalifica o il residuo della stessa nella/e gara/e di Serie A successiva/e alla conclusione del torneo;

– un calciatore/tecnico in diffida prima dell’inizio della Supercoppa Italiana, ammonito in semifinale, sconterà la squalifica nella gara di Serie A successiva alla conclusione del torneo;

– calciatore/tecnico in diffida prima dell’inizio della Supercoppa Italiana, ammonito in finale, sconterà la squalifica nella gara di Serie A successiva alla conclusione del torneo;

– un calciatore/tecnico in diffida prima dell’inizio della Supercoppa Italiana, ammonito sia in semifinale sia in finale, sconterà la squalifica nella gara di Serie A successiva alla conclusione del torneo e, una volta scontata la sanzione, ripartirà con il monte ammonizioni comprensivo delle due sanzioni (es. sesta sanzione, undicesima sanzione…);

– un calciatore/tecnico espulso in semifinale, sconterà la squalifica nella finale, fatte salve le eventuali ulteriori giornate di squalifica che saranno scontate nella/e gara/e di Serie A successiva/e alla conclusione del torneo;

– calciatore/tecnico espulso in finale, sconterà la squalifica nella/e gara/e di Serie A successiva/e alla conclusione della Supercoppa Italiana.