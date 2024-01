Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, inizio flop! Stadio vuoto, dubbio per Inter-Lazio

La Supercoppa Italiana in Arabia Saudita non è certo iniziata come gli organizzatori si aspettavano. Per Napoli-Fiorentina pessima cornice di pubblico e la speranza è che per Inter-Lazio e la finale non sia lo stesso.

PRIMO FLOP – La Lega Serie A ha accettato l’offerta dell’Arabia Saudita per organizzare la Supercoppa Italiana nel Golfo. Cambiando (oltre al nome, col torneo chiamato EA SPORTS FC Supercup per motivi di sponsorizzazione) la formula con la Final Four, sulla falsariga di quanto succede in Spagna. Ma il pubblico di Riyad, nonostante i numerosi milioni arabi messi sul piatto, non sembra essere particolarmente interessato. Da Napoli-Fiorentina di stasera, finita 3-0, un dato clamoroso a livello di impatto visivo riguardava gli spalti: desolatamente vuoti, o quasi. Erano 9.000 gli spettatori, in un impianto (l’Al-Awwal Park Stadium) che ne ospita 25.000. E il rischio è che per tutto il resto della Supercoppa Italiana continui così. Questo perché, in attesa di conoscere l’altra finalista, anche per Inter-Lazio a oggi non risulta esserci il tutto esaurito. Nonostante prezzi per i biglietti non eccessivamente cari, soprattutto per gli standard arabi. Questo porta a una domanda: ma era davvero necessario, nel bel mezzo della Serie A, spostare la Supercoppa Italiana da inizio stagione a gennaio e all’estero?