Supercoppa Italiana, 11 milioni in bilico tra Inter e Milan! – SM

La partita tra Inter e Milan di questa sera può valere ben 11 milioni di euro. C’è tanto in palio nella finale di Supercoppa Italiana, lo svela Sport Mediaset.

PREMI – Inter e Milan si giocano tantissimo nella finale di Supercoppa Italiana. Non c’è in ballo solamente la supremazia cittadina, non c’è in palio solamente un trofeo. Le due squadre possono raggiungere un premio non indifferente per le casse delle proprietà. Le eliminate Juventus e Atalanta sono tornate con 2.4 milioni di euro di guadagni. Per i due club che disputeranno invece oggi la partita ci sono in bilico 2.8 milioni di euro. Chi vince arriverà a 9.5 milioni totali, che non sono però ancora definitivi.

Supercoppa Italiana, Inter-Milan non solo per la gloria!

NOVITÀ – Il montepremi messo a disposizione dal ministero dell’Arabia Saudita è di 23 milioni di euro totali a cui si aggiungono i diritti televisivi e gli sponsor. La cifra per la vincitrice potrebbe comunque lievitare ulteriormente, perché c’è la possibilità che si faccia una partita contro la vincitrice della Supercoppa d’Arabia Saudita. Si aggiungerebbero così 1.5 milioni di euro per un totale di 11. I proventi sono perciò notevoli, Inter e Milan scenderanno in campo anche e soprattutto per quelli. La gloria del trofeo non è l’unica motivazione.