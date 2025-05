Sucic a segno contro l’Hajduk Spalato. Il derby va alla Dinamo Zagabria

La Dinamo Zagabria ha superato l’Hajduk Spalato con il punteggio di 3-1. A segno anche il futuro nerazzurro Petar Sucic.

RIVALITÀ – Nel pomeriggio si sono affrontate Hadjuk Spalato e Dinamo Zagabria, due squadre che danno vita alla sfida più sentita del calcio croato. La Dinamo Zagabria, la squadra di Petar Sucic, arrivava al Vječni Derbi, come soprannominata la sfida in patria, da terza in classifica. Un solo punto di ritardo per Sucic e compagni dagli storici rivali, primi in classifica. A 4 gare dalla fine, la partita, oltre ad essere sentita da entrambe le tifoserie, era decisiva anche per l’assegnazione del titolo. Uno scontro diretto, da giocare a Spalato, dal sapore di finale scudetto. Con una vittoria la squadra di Gattuso avrebbe messo la parola fine sulle speranze dei campioni uscenti.

LA PARTITA – Petar Sucic può gioire: la Dinamo Zagabria vince 3-1 il derby sul campo dell’Hadjuk Spalato. Con questo successo, la squadra più titolata di Croazia scavalca la formazione di Gattuso in classifica, portandosi momentaneamente al primo posto del campionato NHL. Dopo un primo tempo molto bloccato, la partita si stappa nella ripresa. Gli ospiti si portano in vantaggio al 51′ con la rete del difensore francese Ronael Pierre-Gabriel. La reazione dell’Hadjuk è immediata. I padroni di casa trovano il gol del pari cinque minuit più tardi con l’ex attaccante della primavera dell’Inter, Marko Livaja. 8 minuti più tardi il centravanti croato Sandro Kulenovic riporta nuovamente avanti la Dinamo. A chiudere i discorsi è proprio il futuro calciatore dell’Inter, il quale conclude una ripartenza vincente della sua squadra al 111′.