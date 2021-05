Stryger Larsen: «Siamo delusi. Inter? Vogliamo chiudere facendo punti»

Jens Stryger Larsen, laterale danese dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di “Udinese Tv”, proiettandosi già alla gara di domenica prossima contro l’Inter

PASSERELLA – L’Udinese di Luca Gotti ha perso in casa con la Sampdoria per un rigore di Fabio Quagliarella all’88’ (vedi articolo). Ai bianconeri non è andata giù la sconfitta, come testimoniano le parole di Stryger Larsen ai microfoni di “Udinese Tv”: «Abbiamo commesso tanti errori nelle ultime partite. Questa era una partita che sarebbe dovuta finire in pareggio, abbiamo avuto delle occasioni ma alla fine non abbiamo raccolto punti e questo ci dispiace. Avremmo voluto prendere punti nell’ultima partita in casa della stagione, ma purtroppo non ce l’abbiamo fatta. Ora abbiamo ancora una partita (contro l’Inter) per fare punti e finire la stagione al meglio. Siamo tutti delusi dalla sconfitta di oggi ma vogliamo tutti fare il bene del club e la prossima settimana proveremo a chiudere il campionato raccogliendo dei punti».