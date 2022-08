Stop Brozovic, la decisione per Inter-Villarreal! Prove generali Inzaghi − SM

Brozovic ha accusato un problema muscolare nell’ultimo allenamento ad Appiano Gentile. Stasera ci sarà la partita contro il Villarreal, ultimo test-match dell’Inter prima dell’esordio in campionato

DECISIONE − Marcelo Brozovic non partirà con la squadra per Pescara ma resterà a Milano per precauzione. Questa la decisione dell’Inter secondo Marco Barzaghi di Sport Mediaset. Il croato, in preallarme per una contusione al polpaccio, non giocherà la gara amichevole contro il Villarreal all’Adriatico. Al suo posto, Inzaghi ha già la contromossa Kristjan Asllani. Sarà lui a prendere le veci del centrocampista vice campione del Mondo. Inter-Villarreal sarà l’ultimo test prima dell’esordio in campionato contro il Lecce sabato 13 agosto.