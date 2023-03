Sticchi Damiani: «Regalo dal Tar, non sciupiamolo e comportiamoci bene!»

I tifosi del Lecce potranno assistere alla gara fra Inter e Lecce direttamente a San Siro. Il Tar della Lombardia si è pronunciato a favore della trasferta dopo le incertezze legate agli avvenimenti di Bergamo. Sticchi Damiani esorta i tifosi a comportarsi bene

INDICAZIONI − Prima della conferenza di Baroni (vedi articolo), ha parlato Sticchi Damiani. Le parole del presidente in merito alla sentenza del Tar: «La trasferta è aperta al pubblico e dopo la seconda decisione del Tar è stata riaperta la vendita dei biglietti. Già venduti 4.361 biglietti venduti. Ai 345 tifosi che hanno fatto per venire la propria richiesta di rimborso entro le 14 del primo marzo, i loro titoli sono stati annullati e rimborsati. Ma ora possono comprare dei nuovi ticket. Invece per gli 838 tifosi con richiesta di rimborso dopo le 14 del primo marzo i loro biglietti non sono stati annullati e sono validi». Le sue parole riprese da trnews.it.

OPPORTUNITÀ − Sticchi Damiani soddisfatto: «Rispetto alla vicenda generale mi dispiace che per via delle incertezze non potranno più partecipare e non è necessario un ulteriore commento. Perché la spiegazione sta nel decreto. Contiene anche un bel passaggio di apprezzamento verso la tifoseria. Non commento ma andate a leggere le motivazioni del decreto. Oggi il Tar regala a tutti un’opportunità di vivere una trasferta bella e libera. Meritata dai nostri tifosi. Non sciupiamola e comportiamoci tutti bene. In sostanza, anche se ci sono state delle criticità passate, non vanno collegate secondo il Tar a un’altra partita. Non centra nulla quello successo a Bergamo».