Sticchi Damiani: (pres. Lecce): «Con l’Inter sarà una festa! Salento ribolle»

Il Lecce sarà il primo avversario dell’Inter in campionato. Il 13 agosto si parte con la trasferta al Via del Mare. Il presidente salentino, Sticchi Damiani, si è espresso a Gr Parlamento, la politica nel pallone

FESTA − Le parole del presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani: «Lecce-Inter il 13 agosto? Per noi è una bella opportunità ritornare in Serie A con una partita subito prestigiosa e così importante. Ad agosto il Salento esplode di gente e di turisti, sarà una festa nella festa. Mercato? Abbiamo fatto 10 acquisti e non ci fermiamo qui .Siamo consapevoli che il passaggio dalla B alla A è un salto doppio, se non triplo. La società si è imposta di fare investimenti importanti».