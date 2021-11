Stepanenko resta in dubbio per Inter-Shakhtar Donetsk: problemi non risolti

Stepanenko è il principale dubbio di formazione di De Zerbi per Inter-Shakhtar Donetsk. Le prossime ore saranno decisive per capire se il centrocampista ucraino potrà farcela.

ASSENZA DELL’ULTIMO MOMENTO? – Taras Stepanenko è a rischio assenza per Inter-Shakhtar Donetsk. Ieri il centrocampista ucraino si è allenato a parte, nella rifinitura del pomeriggio al Meazza. Non ha quindi lavorato con i compagni, almeno all’inizio, e resta in dubbio. Roberto De Zerbi, a domanda di Inter-News.it, ha annunciato come non sia al meglio e dovrà essere valutato (vedi articolo). Con Alan Patrick nemmeno convocato (vedi lista) nel caso in cui Stepanenko non dovesse farcela spazio a un giovane.