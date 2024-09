Stella Rossa, trasferta vietata contro l’Inter: la soluzione per i tifosi

I tifosi dello Stella Rossa non potranno sostenere a San Siro la propria squadra in occasione della sfida di Champions League contro l’Inter. Il club di Belgrado, però, trova un rimedio.

DIVIETO – È di circa dieci giorni fa la notizia del divieto, da parte della Prefettura di Milano, della vendita dei biglietti di Inter-Stella Rossa ai residenti in Serbia. I tifosi del club di Belgrado, dunque, non potranno sostenere a San Siro la propria squadra in occasione della seconda sfida di Champions League, in programma martedì sera. I motivi sono riconducibili alla sicurezza e all’ordine pubblico, tenendo in considerazione gli scontri fra ultras serbi e giallorossi in occasione della sfida a Roma nel febbraio del 2023. Lo Stella Rossa, però, cerca di tenere unita la propria tifoseria, trovando il modo di sentirla accanto nonostante la distanza.

Inter-Stella Rossa, i tifosi serbi restano uniti alla squadra di Belgrado

SOLUZIONE – Sul sito ufficiale del club, infatti, si legge: «A seguito della decisione della polizia italiana di vietare l’arrivo dei tifosi dello Zvezda a Milano, il nostro club ha deciso di dare a tutti gli amanti dei colori biancorossi la possibilità di assistere alla partita contro l’Inter in un’atmosfera da vera star e tifare per la prima squadra il nostro circolo. In particolare, sulla pista del Maracanà verrà installato un grande proiettore video, quindi invitiamo tutti i giocatori di punta a venire allo stadio in tempo e ad assicurarsi il loro posto nella tribuna ovest. L’ingresso è gratuito e l’atmosfera fantastica è garantita. Ci vediamo al Maracanà». Questa, dunque, la soluzione adottata dallo Stella Rossa per i tifosi che non potranno seguirli nella trasferta a San Siro contro l’Inter di martedì sera.