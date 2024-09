Udinese-Inter 2-3, le statistiche: un dato evidente racconta la vittoria!

Le statistiche di Udinese-Inter, sfida terminata sul punteggio di 2-3, col ritorno alla vittoria dei nerazzurri dopo il passo falso nel derby.

PRESTAZIONE – Udinese-Inter è ancora una volta la sfida di Davide Frattesi, andato a segno al Bluenergy Stadium proprio come lo scorso anno. La rete al secondo minuto del centrocampista italiano, scelto come titolare da Simone Inzaghi, ha sbloccato la sesta partita di Serie A dei nerazzurri. L’Udinese, però, pareggia i conti, grazie alla rete di Kabasele al 35′. Poi, sul finale del primo tempo, Lautaro Martinez torna ad essere decisivo e riporta avanti i suoi con la prima rete della stagione. Ma il ‘Toro’ ci prende gusto e subito dopo la ripresa sigla la doppietta. Sul finale, però, l’Udinese accorcia le distante col gol di Lucca all’83’.

Udinese-Inter, le statistiche:

DATI INDICATIVI – L’Inter porta a casa i tre punti, nonostante l’Udinese abbia cercato fino all’ultimo di restare in partita. Dall’analisi delle statistiche, comunque, si possono notare una serie di dati che indicano come la vittoria della squadra di Simone Inzaghi sia ampiamente meritata. Il primo elemento indicativo è quello del possesso palla, con il 20% in più in favore dei nerazzurri. Quello più emblematico, però, è legato ai tiri: 3 dei bianconeri contro i 7 dell’Inter in porta. Più del doppio praticamente. Per non parlare dei tiri totali: 9 per l’Udinese, 16 per la squadra di Inzaghi. Dato importante, questo, che dimostra quante occasioni gli interisti sono riusciti a creare, non riuscendo però sempre a sfruttare e finalizzare.

40% POSSESSO PALLA 60%

9 TIRI TOTALI 16

3 TIRI IN PORTA 7

7 CALCI D’ANGOLO 3

0 FUORIGIOCO 3

13 FALLI COMMESSI 6