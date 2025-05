Torino-Inter 0-2, le statistiche: tre punti e pochi errori

Il risultato finale di Torino-Inter è 0-2, partita valida per la trentaseiesima giornata della Serie A 2024-2025: queste le statistiche del match disputato allo Stadio “Olimpico Grande Torino”.

VITTORIA – Tre punti importanti per l’Inter in questa domenica di calcio che continua a mettere pressione anche al Napoli. Nel primo tempo si ferma subito la partita per permettere ai medici di soccorrere un tifoso sugli spalti. Alla ripresa del gioco, è l’Inter che amministra bene la palla e crea qualche occasione da gol. Al 14’ arriva il vantaggio dei nerazzurri con un destro a giro perfetto di Nicola Zalewski che firma il primo gol con la maglia dei nerazzurri. A fine primo tempo poi, arriva la bufera con le squadre che restano per buona mezz’ora negli spogliatoi prima di tornare sul campo. A inizio ripresa ci pensa Asllani da calcio di rigore a chiudere la pratica contro il Torino. Penalty perfetto per l’albanese che si riconferma come buon tiratore dal dischetto dopo il gol vittoria contro l’Hellas Verona.

TORINO-INTER 0-2: L’ANALISI DELLE STATISTICHE

ANALISI – Le statistiche di Torino-Inter fotografano come i nerazzurri abbiano saputo vincere senza rischiare troppo. Il possesso palla è stato però in partita, con l’Inter leggermente in favore: 48% a 52%. Sui tiri totali invece, dominano i padroni di casa con 16 contro 12. Nello specchio della porta invece, l’Inter avanti con 7 contro i 3 dei granata. Avanti ancora una volta il Torino nei calci d’angolo, con ben 9 tiri dalla bandierina contro i 3 dei nerazzurri.