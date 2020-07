Statistiche Verona-Inter: 58%, Lukaku unica via. 10-13, ma solo Candreva

Statistiche Verona-Inter: gli uomini di Conte vanno a folate e pareggiano 2-2 (qui le pagelle). Possesso palla nerazzurro, ma spesso l’unica soluzione è l’impostazione tramite il riferimento fisico di Lukaku. 13 tiri, ma i gol arrivano solo tramite Candreva. Analizziamo la partita con i dati numerici

STATISTICHE VERONA-INTER – Il possesso palla dell’Inter non impressiona questa sera, ma è comunque maggiore rispetto a quello dei padroni di casa. A fine gara si ferma al 58%, anche se le vie di gioco a volte sembrano un po’ ripetitive. La palla lunga a Lukaku a tratti sembra l’unica soluzione di gioco possibile per creare gioco.

POCA EFFICACIA OFFENSIVA – Questa sera si ha anche la sensazione che non si riesca con facilità a creare vere e proprie occasioni da gol. Pochi gli attacchi alla profondità e tiri in porta ravvicinati, ma sono comunque 13 tiri totali dell’Inter contro i 10 del Verona. Candreva si mette in luce in occasione delle due reti.