Statistiche Venezia-Inter: possesso palla nerazzurro, numero record di tiri

Statistiche Venezia-Inter: i nerazzurri di Inzaghi si impongono per 0-2 in trasferta. Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE VENEZIA-INTER – L’Inter batte il Venezia per 0-2 con le reti di Hakan Calhanoglu nel primo tempo e di Lautaro Martinez su rigore nella ripresa. Il possesso palla è in favore della squadra di Simone Inzaghi con il 56%. I nerazzurri concludono ben 27 volte contro le 6 dei padroni di casa (11 tiri in porta a 1).

ALTRI DATI – I giocatori interisti battono il triplo dei calci d’angolo degli avversari, 9 a 3. Nessun fuorigioco rilevato dalla terza arbitrale nell’arco di tutti i 90′. Partita poco fallosa che si chiude con 9 infrazioni a 4.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter sale a 31 punti in classifica dopo 14 turni di Serie A, con 9 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta.