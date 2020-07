Statistiche Roma-Inter: equilibrio in campo. 6-4, Conte prova....

Statistiche Roma-Inter: equilibrio in campo. 6-4, Conte prova. 0-4: Lukaku

Condividi questo articolo

Statistiche Roma-Inter: i nerazzurri pareggiano nel finale una partita equilibrata (qui le pagelle). Conte prova Brozovic trequartista, ma subisce comunque due reti e l’ennesima rimonta. Lukaku subentra, ma senza di lui cambia il gioco. Analizziamo la partita con i dati numerici

STATISTICHE ROMA-INTER – In campo la partita va a folate, tra errori arbitrali e i calci piazzati ben sfruttati dalla squadra di Conte. I milanesi portano maggiormente palla cercando il giusto spiraglio, mentre la Roma verticalizza su Dzeko. A fine partita, il possesso palla è in favore dei nerazzurri con il 55%.

GRANDE EQUILIBRIO – Il testa a testa in campo è evidente se si analizzano numericamente le occasioni create. Sono 6 i tiri totali per i giallorossi contro i 4 dell’Inter. Le statistiche di Roma-Inter sottolineano anche uno 0-4 nei fuorigioco. Senza Lukaku per più di un’ora, cambia il gioco con maggiori attacchi alla profondità e rispetto alla palla nei piedi del belga.