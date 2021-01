Statistiche Roma-Inter: Conte domina, poi si butta via. Possesso pari

Condividi questo articolo

Statistiche Roma-Inter: la squadra di Antonio Conte (clicca qui per le pagelle) pareggia contro i giallorossi con il punteggio di 2-2. I nerazzurri dominano nel secondo tempo, poi crollano nel finale: gli ingressi in campo hanno effetto negativo. Possesso palla pari a fine gara

STATISTICHE ROMA-INTER – L’Inter riesce a imporre il proprio gioco, nonostante il temibile avversario che ha di fronte. Nel finale di partita, però, dopo dei cambi che non sortiscono l’effetto sperato, arriva il 2-2 dopo alcuni minuti di assedio. Il possesso palla a fine gara è esattamente pari (50% per uno).

ALTRI DATI – La partita è aperta e ci sono diverse occasioni per parte. Il 2-2 finale ne è la testimonianza, ma soprattutto lo sono le tantissime occasioni da gol per entrambe le squadre. Sono 14 i tiri totali per la squadra di casa, mentre sono 16 quelle dei nerazzurri, in cui si segnala la perla di Hakimi e il colpo di testa decisivo di Mancini. I cambi di Conte hanno effetto negativo: la squadra si abbassa e arrivano diverse occasioni per la Roma.