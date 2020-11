Statistiche Real Madrid-Inter: Conte alla pari, 11-12. 3-2 no, ma che errori!

Statistiche Real Madrid-Inter: la squadra di Antonio Conte tiene testa ai Blancos, ma non riesce a portare a casa punti. I nerazzurri giocano bene, ma pagano gli errori dei singoli (qui le pagelle). Analizziamo la partita con i dati statistici

STATISTICHE REAL MADRID-INTER – Conte lotta sotto il punto di vista tattico e tecnico e dice la sua per tutta la partita contro il Real Madrid. Grande secondo tempo della squadra milanese, ma non basta per portare a casa i tre punti. La squadra ha comunque proposto calcio come dimostra il 48% di possesso palla.

TANTI ERRORI – La difesa e soprattutto gli errori dei singoli nella retroguardia e degli esterni continuano a essere il tallone di Achille di questa squadra. Il calcio e le occasioni non mancano: sono 12 i tiri della squadra di Conte contro gli 11 del Real Madrid.