Statistiche Parma-Inter: partita tosta, Sanchez fa la differenza. Conte sa soffrire

Parma-Inter-Statistiche

Statistiche Parma-Inter: i nerazzurri di Conte la spuntano dopo una partita arcigna e trovano tre punti pesanti per consolidare il primo posto in classifica. La prova di Sanchez in zona gol fa la differenza (qui le pagelle), in una gara combattuta quasi per tutta la sua durata. Analizziamo la partita con i dati numerici

STATISTICHE PARMA-INTER – L’Inter parte un po’ contratta, anche per le qualità e la cattiveria mostrati da un buon Parma. I nerazzurri sanno anche soffrire questa sera, lasciando spesso il possesso palla agli avversari. A fine partita, il possesso palla è dei padroni di casa con il 53%.

ALTRI DATI – In una partita del genere, conta il cinismo e Alexis Sanchez stasera ha dimostrato le sue qualità in tal senso. Sono 12 i tiri totali della Beneamata di cui 8 in porta, 11 quelli dei padroni di casa di cui 3 in porta. L’attacco nerazzurro ha fatto decisamente la differenza in una partita equilibrata.