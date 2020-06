Statistiche Parma-Inter: numeri ok per Conte. Dietro stenta, esterni KO: -2

Statistiche Parma-Inter: numeri ok per Conte. Dietro stenta,...

Statistiche Parma-Inter: il risultato sorride alla squadra di Antonio Conte, ma la prestazione dei nerazzurri non è convincente (qui le pagelle del match). Le occasioni sono molte di più per i milanesi, ma gli errori difensivi sono tantissimi. Analizziamo la partita con i dati

STATISTICHE PARMA-INTER – Antonio Conte (squalificato) non avrà certamente sorriso sugli spalti per la prestazione della sua Inter questa sera. Gioco lento e poco fluido, tantissimi errori in fase difensiva e poca concretezza in quella offensiva. Il possesso palla è per i nerazzurri al 63%, ma raramente porta ad azioni manovrate veramente pericolose. Sono gli episodi, invece, a fare la differenza.

PROBLEMA ESTERNI E LA DIFESA – Questa sera, come nelle ultime partite, l’Inter ha creato tanto, ma senza essere cinica. Su 17 tiri totali, contro i 9 del Parma, sono solo 2 i gol realizzati: troppo poco. In generale, invece, sono 2 i problemi principali in questo periodo: i troppi errori difensivi e la mancata rifinitura degli esterni. Sono, infatti, troppo gli errori sia in fase realizzativa che nelle scelte decisive per i laterali. Innumerevoli, invece, i cross sbagliati. Serve maggior precisione in entrambe le fasi se si vuole alzare il livello.