Statistiche Napoli-Inter: i nerazzurri di Conte trovano un punto importante nella difficile partita in trasferta contro i partenopei. Eriksen (clicca qui per le pagelle) segna un gol essenziale, ma senza possesso palla. Dati equilibrati prima del pari finale

STATISTICHE NAPOLI-INTER – Il Napoli parte meglio e con la qualità circonda spesso l’area dell’Inter. Il possesso palla è dei padroni di casa con il 55%, ma la squadra di Conte lo accetta volentieri, come in gran parte del campionato e riesce ad avere anche occasioni importanti con Lukaku.

ALTRI DATI – In generale i dati del match sono piuttosto equilibrati. Tira di più il Napoli con 12 conclusioni contro 10, ma l’1-1 finale sembra complessivamente il risultato corretto e importante per entrambe le compagini nelle lotte per Champions League e scudetto. Il Milan, infatti, è ora a -9, un vantaggio ancora importante in vista del finale di stagione.