Statistiche Napoli-Inter: catenaccio Gattuso, 7-14 chiaro. Conte tradito

Statistiche Napoli-Inter: nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, i nerazzurri pareggiano 1-1 e sono eliminati. Analizziamo la partita attraverso i dati numerici. Gattuso se la gioca con grande ordine difensivo e con un evidente catenaccio. Stecca l’attacco di Conte (qui le pagelle)

ATTACCO CONTRO DIFESA

Il Napoli passa subito in svantaggio, ma è chiaro come l’Inter cerchi fin da subito di fare la partita, schiacciando gli avversari. Ancor di più dopo l’1-1 in contropiede, gli uomini di Gattuso difendono bassi e con ordine, cercando di non lasciare spazio agli avversari. Il possesso palla è nettamente della squadra di Conte con il 61%. Chiara anche la statistica dei tiri realizzati: 7 contro 14 di cui 2 contro 7 in porta. Un divario netto che non porta, però, alla qualificazione dei nerazzurri.

STATISTICHE NAPOLI-INTER

La Beneamata fa, dunque, la partita, ma non basta. Le colpe dei nerazzurri sono imputabili soprattutto all’attacco. Stavolta Lukaku e Lautaro Martinez non sono riusciti a impensierire gli avversari e neanche a creare occasioni nitide. Conte è tradito, dunque, dai suoi uomini più rappresentativi. Eriksen, invece, non è ancora ai massimi livelli e non ha la continuità di gioco atteso, ma sono suoi gli sprazzi più importanti tra i nerazzurri.