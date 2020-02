Statistiche Ludogorets-Inter: Padelli inoperoso, 0 tiri! 1-16: dominio Conte

Statistiche Ludogorets-Inter: i nerazzurri portano a casa una vittoria fondamentale in trasferta (ecco le pagelle). Funzionano le marcature preparate da Antonio Conte che soffre pochissimo e vince molti duelli. Padelli addirittura non subisce alcun tiro in porta. Analizziamo il match con i dati numerici

STATISTICHE LUDOGORETS-INTER – Dopo un primo tempo a ritmi bassi, l’Inter accelera nella ripresa e concretizza il dominio sul campo. I dati sono in favore di Conte: 56% del possesso palla nonostante le verticalizzazioni veloci. La difesa stasera funziona: solo un tiro subito e nessuna conclusione verso la porta di Padelli. 0-2 meritato (qui l’articolo) e pesante in ottica qualificazione.

TANTE OCCASIONI – Se da una parte, Padelli è stato praticamente inoperoso, dall’altra l’Inter ha creato tanto. 16 i tiri totali verso la porta dei padroni di casa, ma di questi solo 5 in porta. Segno che la partita è stata condotta bene, ma a volte è mancato il cinismo necessario per ampliare ulteriormente il risultato.