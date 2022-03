Statistiche Liverpool-Inter: possesso inglese, nerazzurri più precisi nei tiri

Statistiche Liverpool-Inter: i nerazzurri di Inzaghi vincono per 0-1 in trasferta ma devono comunque dire addio alla Champions League (tabellino e pagelle). Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE LIVERPOOL-INTER – L’Inter si impone sul Liverpool per 0-1 grazie allo spettacolare gol di Lautaro Martinez nella ripresa, ma vengono comunque eliminati dalla Champions League dopo lo 0-2 di San Siro. Il possesso palla è nettamente in favore dei padroni di casa con il 62%. Gli uomini di Jürgen Klopp concludono di più in totale (12 a 6), ma i nerazzurri sono più precisi e primeggiano nei tiri in porta (2 a 3).

ALTRI DATI – I Reds hanno a disposizione 8 calci d’angolo contro i 2 degli ospiti. Ben 7 gli offside rilevati dalla terna arbitrale nell’arco dei 90′, 2 per gli inglesi e 5 per la squadra allenata da Simone Inzaghi. Partita non molto fallosa che si chiude con 10 infrazioni commesse a 9.

Questi i dati numerici che riassumono il match. Nonostante il successo, l’Inter viene eliminata agli ottavi di finale di Champions League.