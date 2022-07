Statistiche Lens-Inter: possesso francese, parità assoluta nelle conclusioni

Statistiche Lens-Inter: i nerazzurri di Inzaghi perdono per 1-0 nel terzo test amichevole della stagione. Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE LENS-INTER – L’Inter viene sconfitta per 1-0 dal Lens in amichevole. A decidere l’incontro è la rete di Loïs Openda proprio al 90′, quando il match sembrava ormai indirizzato verso il pareggio a reti bianche. Il possesso palla è in favore dei francesi con il 57%. Pareggio assoluto per quanto riguarda i tiri totali, 10 a testa. La squadra allenata da Franck Haise conclude 4 volte nello specchio della porta contro le 3 dei nerazzurri.

ALTRI DATI – I padroni di casa calciano 5 corner, gli ospiti 4. La terna arbitrale rileva 3 offside in tutta la partita, 2 per i giallorossi e 1 per gli uomini di Simone Inzaghi. Sfida intensa che si conclude con 15 falli commessi a 17.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter viene sconfitta in terra francese nella terza amichevole della nuova stagione.