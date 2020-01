Statistiche Lecce-Inter: 61% non paga. Conte fa 8-16, ma solo Bastoni gol

Statistiche Lecce-Inter: Antonio Conte non riesce a portare a casa tre punti dopo una partita fatta di tante ombre per i nerazzurri (vedi le pagelle di Lecce-Inter). Forse per la prima volta in stagione, il gioco è lento e macchinoso: il possesso palla è della Beneamata, ma non paga. Tanti tiri, ma poche le vere occasioni create oltre al gol di Alessandro Bastoni

STATISTICHE LECCE-INTER – Antonio Conte non riesce a vincere a Lecce. L’Inter appare decisamente al di sotto delle aspettative: i pugliesi chiudono tutti gli spazi, soprattutto per Lautaro Martinez e Lukaku, e il gioco nerazzurro è lento e prevedibile. Il possesso palla a fine partita si ferma al 61%, ma spesso è macchinoso e dovuto al catenaccio avversario. L’unico gol su sviluppi da calcio piazzato di Bastoni dimostra le difficoltà nerazzurre.

MENO OCCASIONI VERE – 8-16 il bilancio dei tiri totali per le due squadre, ma a tratti la pericolosità delle due squadre è quasi alla pari. Tante conclusioni per i nerazzurri arrivano in condizioni precarie e non sono realmente palle da gol. L’unico acuto vero e proprio, oltre ai tentativi di Brozovic, arriva con il colpo di testa di Bastoni.