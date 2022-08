Statistiche Lazio-Inter: Inzaghi tiene il pallone, pareggio nei tiri in porta

Statistiche Lazio-Inter: i nerazzurri di Inzaghi vengono sconfitti per 3-1 in trasferta. Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE LAZIO-INTER – L’Inter perde in trasferta contro la Lazio con il punteggio di 3-1. Decisive le reti messe a segno da Felipe Anderson, Luis Alberto e Pedro, inutile il momentaneo pareggio firmato da Lautaro Martinez. Il possesso palla è in favore dei nerazzurri con il 53%. Gli ospiti concludono di più (19 tiri totali a 11), ma c’è totale pareggio per quanto riguarda le conclusioni nello specchio della porta (7 a 7) con la squadra di Maurizio Sarri estremamente più spietata davanti al portiere avversario.

ALTRI DATI – Gli uomini di Simone Inzaghi calciano 4 volte dalla bandierina, 2 volte i biancocelesti. Nessun fuorigioco rilevato dalla terna arbitrale nell’arco dei 90′. Partita poco fallosa che si conclude con sole 5 infrazioni commesse a 12.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter resta ferma a 6 punti dopo 3 turni di Serie A, con 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.