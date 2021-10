Statistiche Lazio-Inter: equilibrio nel possesso palla, non nei tiri in porta

Statistiche Lazio-Inter: i nerazzurri di Inzaghi escono sconfitti dall’Olimpico con il punteggio di 3-1 (tabellino e pagelle). Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE LAZIO-INTER – L’Inter, dopo un’ottima ora di gioco, subisce la rimonta della squadra allenata da Maurizio Sarri ed esce sconfitta per 3-1. La Lazio tiene leggermente di più il possesso del pallone con il 52%. Sono 19 i tiri totali dei biancocelesti rispetto ai 12 dei nerazzurri. Le conclusioni in porta dei giocatori laziali sono il doppio di quelle degli uomini di Simone Inzaghi, 8 a 4.

ALTRI DATI – I calci d’angolo sono ampiamente in favore dei padroni di casa, 7 a 3. Equilibrio invece per quanto riguarda i falli commessi, 13 a 12. Statistica curiosa: nemmeno un fuorigioco rilevato nei 90′, per nessuna delle due squadre.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter rimane ferma a 17 punti in classifica dopo 8 turni di Serie A, con 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.