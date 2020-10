Statistiche Lazio-Inter: partite a folate, Conte non gestisce. Tiri quasi pari

Statistiche Lazio-Inter: la squadra di Antonio Conte non va oltre il pareggio contro i biancocelesti (vedi le pagelle). Ottimo primo tempo dei nerazzurri che dominano per lunghi tratti, poi la gara cambia nella ripresa. Analizziamo la partita con i dati numerici

STATISTICHE LAZIO-INTER – I nerazzurri non riescono a concretizzare un primo tempo dominante, soprattutto nella seconda parte, e pareggiano per 1-1 contro la Lazio. La squadra di Conte soffre il pareggio biancoceleste e non riesce a tornare in vantaggio. Il possesso palla è della Beneamata al 59%.

TANTE OCCASIONI – La partita risulta, soprattutto nella ripresa, aperta e con tante occasioni. A fine gara, sono 11 i tiri totali dei biancocelesti contro i 10 dei nerazzurri. Di questi rispettivamente 5 e 4 in porta. Curioso il dato relativo ai fuorigioco: 0 per entrambe le squadre.