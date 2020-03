Statistiche Juventus-Inter: gol Ramsey cambia tutto. Conte KO: 2 spunti

Condividi questo articolo

Statistiche Juventus-Inter: l’emergenza Coronavirus rende la partita surreale. Conte la perde (qui le pagelle), ma dopo almeno 60 minuti di calcio propositivo. Il vantaggio bianconero con Ramsey ha cambiato il match. Analizziamo il derby d’Italia con i dati numerici della partita

STATISTICHE JUVENTUS-INTER – I bianconeri partono forte, poi l’Inter si assesta e fa la partita. I nerazzurri non sfruttano tante potenziali occasioni, ma per gran parte del match non demeritano, anzi. La sensazione è che manchi il peso offensivo e soprattutto la gestione dell’ultimo passaggio. Il possesso palla evidenzia il gioco nerazzurro: 51% in favore di Sarri, equilibrio palese.

SNODO DECISIVO – Se la partita sotto il profilo del gioco e dell’impostazione è stata fatta, bisogna focalizzarsi sugli eventi chiave del derby d’Italia. I potenziali gol mancati, ma soprattutto i gol subiti. In particolare, la rete di Ramsey ha tagliato le gambe ai nerazzurri e instaurato il controllo di palla della Juventus. Conte dovrà riflettere su questa differenza di cinismo e in generale sul peso dei suoi attaccanti nei big match. A fine partita, i tiri sono 12 contro 8, ma l’Inter ha colpito la porta solo in 2 occasioni.