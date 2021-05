Statistiche Juventus-Inter: il 58% non basta. 13-8, ma conta davvero?

Statistiche Juventus-Inter, i padroni di casa trovano la vittoria in extremis (clicca qui per le pagelle), ma è evidente come la partita sia condizionata dagli episodi arbitrali in un match equilibrato. Analizziamo la partita coi dati numerici

STATISTICHE JUVENTUS-INTER – La Juventus passa in vantaggio, poi si chiude bene, lasciando pochi spazi ai Campioni d’Italia. Il possesso palla è spesso gestito dall’Inter di Conte con il 58%, ma poche volte porta a reali conclusioni verso la porta avversaria.

ALTRI DATI – I tiri totali sono 13 contro 8 in favore della Juventus. I bianconeri, però, per ben due volte arrivano al gol su rigore e è inevitabile che le statistiche assumano un ruolo secondario nell’analisi di questo match. Curioso il dato relativo ai fuorigioco: zero per parte, in una partita senza profondità.