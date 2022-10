Statistiche Inter-Viktoria Plzen: possesso dominato, il dato sui tiri dice tutto

Statistiche Inter-Viktoria Plzen: i nerazzurri di Inzaghi vincono per 4-0 in casa e si qualificano agli ottavi di Champions League. Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE INTER-VIKTORIA PLZEN – L’Inter supera il Viktoria Plzen a San Siro con il punteggio di 4-0 e accede direttamente agli ottavi di finale di Champions League senza bisogno di conoscere il risultato di Barcellona-Bayern Monaco. A decidere la sfida ci pensano le reti firmate da Henrikh Mkhitaryan, Edin Dzeko (doppietta) e Romelu Lukaku, al rientro dopo il lungo infortunio. Il possesso palla è nettamente in favore dei nerazzurri con il 64%. Eloquente il dato sui tiri, che racconta un incontro mai in discussione: 22 conclusioni totali per i padroni di casa contro le 5 degli ospiti (9 a 1 per quanto riguarda i tiri nello specchio della porta).

ALTRI DATI – Sono 3 gli offside rilevati dalla terna arbitrale nell’arco dei 90′, tutti a sfavore degli uomini di Simone Inzaghi (oggi guidati in panchina da Massimiliano Farris). Pioggia di calci d’angolo: 8 per i meneghini, 7 per la squadra di Michal Bilek. Partita poco fallosa che si chiude con 9 infrazioni commesse a 8.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter sale a 10 punti in classifica dopo 5 turni di Champions League, con 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.