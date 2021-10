Statistiche Inter-Udinese: possesso nerazzurro, dato ‘bugiardo’ nei tiri

Statistiche Inter-Udinese: i nerazzurri di Inzaghi si impongono per 2-0 a San Siro (tabellino e pagelle). Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE INTER-UDINESE – L’Inter vince per 2-0 grazie alla doppietta di Joaquin Correa nel secondo tempo. Il possesso palla è nettamente in favore dei nerazzurri con il 67%. Il dato delle conclusioni racconta una partita diversa rispetto a ciò che si è potuto vedere sul campo: 6 tiri in porta per gli uomini di Simone Inzaghi, 5 per gli ospiti (15 totali a 9).

ALTRI DATI – Partita non molto fallosa, 9 infrazioni a 11. I padroni di casa battono 6 calci d’angolo contro i 5 della squadra allenata da Luca Gotti. Pescati 3 volte in fuorigioco i giocatori interisti, 2 volte i bianconeri.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter sale a 24 punti in classifica dopo 11 turni di Serie A, con 7 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta.