Statistiche Inter-Spezia: palla ai nerazzurri, i liguri chiudono a 0 in attacco!

Statistiche Inter-Spezia: i nerazzurri di Inzaghi superano lo Spezia con un netto 3-0 in casa (tabellino e pagelle). Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE INTER-SPEZIA – L’Inter batte lo Spezia per 3-0 a San Siro, decisive le rete messe a segno da Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu e Joaquin Correa. Il possesso palla è in favore dei nerazzurri con il 55%. Pioggia di tiri per i padroni di casa, 19 a 2. Stesso discorso per quanto riguarda le conclusioni nello specchio della porta, con uno schiacciante 8 a 0.

ALTRI DATI – Gli uomini di Simone Inzaghi vengono pescati in fuorigioco 5 volte, 1 soltanto i liguri. Sono 10 i calci d’angolo battuti dai meneghini, 4 quelli della squadra allenata da Luca Gotti. Partita poco fallosa che si conclude con 11 infrazioni commesse a 7.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter sale a 6 punti dopo 2 turni di Serie A, con 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.