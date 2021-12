Statistiche Inter-Spezia: dominio a San Siro, i nerazzurri superano i 30 tiri!

Statistiche Inter-Spezia: i nerazzurri di Inzaghi si impongono per 2-0 a San Siro (tabellino e pagelle). Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE INTER-SPEZIA – L’Inter supera lo Spezia per 2-0, con le reti di Roberto Gagliardini e Lautaro Martinez su calcio di rigore. Punteggio che non rende pienamente giustizia alla prestazione dei nerazzurri, che raggiungono la cifra di 31 tiri totali contro i 7 degli avversari (11 conclusioni nello specchio della porta a 4). Il possesso palla è nettamente in favore degli uomini di Simone Inzaghi con il 63%.

ALTRI DATI – I padroni di casa battono 11 calci d’angolo subendone soltanto 1. La terna arbitrale segnala 1 fuorigioco in tutta la partita ai nerazzurri. I giocatori interisti commettono 18 falli contro i 10 della squadra di Thiago Motta.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter sale a 34 punti in classifica dopo 15 turni di Serie A, con 10 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta.