Statistiche Inter-Spezia: Conte non ha possesso, ritmi bassi....

Statistiche Inter-Spezia: Conte non ha possesso, ritmi bassi. Hakimi 1-0

Condividi questo articolo

Inter-Spezia-Statistiche

Statistiche Inter-Spezia: gli uomini di Conte trovano una vittoria pesante contro un ottimo avversario. Hakimi, tra i migliori in campo (qui le pagelle) ha il merito di sbloccare una partita molto chiusa. Analizziamo il match con i dati numerici

STATISTICHE INTER-SPEZIA – E’ bravo lo Spezia a giocare il pallone in faccia ad Antonio Conte con buona qualità. L’Inter spesso è lenta e fa difficoltà a prendere gli avversari, rinculando in fase difensiva. Alla fine il possesso palla è degli ospiti con il 59%.

ALTRI DATI – L’Inter crea delle buone occasioni in avvio, poi si appiattisce di fronte a un avversario in forma, per poi riprendere la sua corsa a inizio secondo tempo. I tiri totali sono 7 contro 7, ma i nerazzurri hanno avuto nel complesso palle gol più nitide. Hakimi decisivo con il gol che ha sbloccato una partita complicata.