Statistiche Inter-Shakhtar Donetsk: 9-1, dominio assoluto! Conte decisivo

Condividi questo articolo

Statistiche Inter-Shakhtar Donetsk: i nerazzurri vincono nettamente e raggiungono la finale di Europa League (qui le pagelle). La gestione di Conte si vede e limita fortemente tutte le qualità degli avversari. Analizziamo il match con i dati numerici

STATISTICHE INTER-SHAKHTAR DONETSK – Nel primo tempo, l’Inter forza poco le giocate ed è attenta a non lasciare spazi agli avversari. Il possesso palla è dello Shakhtar con il 57%, ma è un dato calcolato. I nerazzurri sanno aspettare e senza schiacciarsi troppo, poi è abile a fare il suo gioco, impostando da dietro e pressando.

DOMINIO CHIARO – L’Inter, invece, è abile a recuperare palla alta e a sfruttare le amnesie difensive degli avversari, subendo poco. A fine partita, sono 12 i tiri totali per la squadra di Conte contro solo 5 avversari; 9 quelli in porta contro uno solo dello Shakhtar. L’unica vera occasione per gli ucraini è un colpo di testa di Moraes.