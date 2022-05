Statistiche Inter-Sampdoria: i nerazzurri chiudono con la palla, pioggia di tiri

Statistiche Inter-Sampdoria: i nerazzurri di Inzaghi superano la Sampdoria in casa per 3-0 e chiudono il campionato al secondo posto. Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE INTER-SAMPDORIA – L’Inter batte la Sampdoria a San Siro con il punteggio di 3-0, grazie al gol di Ivan Perisic e alla doppietta di Joaquin Correa. Il possesso palla è nettamente in favore dei nerazzurri con il 58%. La squadra di Simone Inzaghi conclude 27 volte in totale contro le 9 degli avversari (12 conclusioni in porta a 3).

ALTRI DATI – I padroni di casa calciano 8 volte dalla bandierina, 2 volte gli uomini di Marco Giampaolo. Pareggio per quanto riguarda gli offside, 1 a testa. Partita non molto fallosa che si conclude con 6 falli commessi a 12.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter sale a 84 punti e chiude al secondo posto in classifica alle spalle del Milan dopo 38 turni di Serie A, con 25 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte.