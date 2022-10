Statistiche Inter-Roma: possesso palla a Inzaghi, 3 tiri in porta subiti e 2 gol

Statistiche Inter-Roma: i nerazzurri di Inzaghi perdono a San Siro per 1-2 contro i capitolini (pagelle). Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE INTER-ROMA – L’Inter viene sconfitta in casa dalla Roma con il punteggio di 1-2. Dopo il vantaggio realizzato da Federico Dimarco, arrivano le reti di Paulo Dybala e Chris Smalling che ribaltano completamente la sfida. Il possesso palla è nettamente in favore dei nerazzurri con il 58%. I padroni di casa concludono di più in totale (15 tiri a 10), ma sono i giallorossi a essere più precisi con 3 conclusioni nello specchio contro le 2 degli avversari.

ALTRI DATI – Gli uomini di Simone Inzaghi battono 5 calci d’angolo, soltanto 1 gli ospiti oggi guidati in panchina da Salvatore Foti, vice dello squalificato José Mourinho. Nell’arco dei 90′ la terna arbitrale rileva 1 solo fuorigioco, in occasione del gol annullato a Edin Dzeko nel primo tempo. Partita intensa che si chiude con 15 falli commessi a 14.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter resta ferma a 12 punti dopo 8 turni di Serie A, con 4 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte.