Statistiche Inter-Parma: nerazzurri dominano su due dati! Pochi tiri in porta

Statistiche Inter-Parma: i nerazzurri di Inzaghi si impongono per 2-1 solo dopo i due tempi supplementari. (qui le pagelle). Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE INTER-PARMA – L’Inter si impone per 2-1 sul Parma. Dopo il primo tempo terminato con gli ospiti in vantaggio per 0-1, Lautaro Martinez pareggia i conti all’88’ con il definitivo sorpasso nerazzurro che arriva solo nel secondo tempo supplementare, grazie ad un bel colpo di testa di Acerbi. Il possesso palla è tutto dalla parte dell’Inter, con gli uomini di Inzaghi in controllo della sfera il 74% del tempo. Netto anche il dato relativo ai corner: 14 a favore dell’Inter, solo 4 per gli ospiti.

ALTRI DATI – Partita in cui si sono visti molti falli: 13 quelli commessi dall’Inter, ben 17 dalla squadra di Pecchia. 5 offside rilevati dalla terna arbitrale nell’arco dei 90′, quattro a sfavore dei padroni di casa, uno per gli ospiti.