Statistiche Inter-Napoli: numeri bugiardi, 2-0 palese. Conte cinico: calma

Statistiche Inter-Napoli: i nerazzurri conquistano tre punti importanti nella lotta al secondo posto. Grande prestazione della difesa e di Handanovic (qui le pagelle); Conte può sorridere per il cinismo e la determinazione nel trovare la vittoria. Analizziamo la partita con i dati numerici

STATISTICHE INTER-NAPOLI – I nerazzurri partono subito forte per cercare i tre punti e trovano il vantaggio con D’Ambrosio. Stasera non c’è un possesso palla accerchiante, ma si verticalizza con più immediatezza, soprattutto nella ripresa. A fine partita, la squadra di Conte totalizza il 47%, ma trova un 2-0 convincente.

POCHE OCCASIONI, MA BUONE – I tiri totali sono sulla carta in favore del Napoli: 8 contro i 6 dell’Inter. In realtà, però, i nerazzurri hanno avuto palle gol molto più nitide e una pericolosità maggiore negli ultimi 30 metri. Segno di una squadra che sta imparando pian piano a essere cinica come vuole Conte.