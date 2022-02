Statistiche Inter-Milan: possesso palla rossonero, a Giroud bastano 2 tiri su 3

Statistiche Inter-Milan: i nerazzurri di Inzaghi escono sconfitti dal derby con il punteggio di 1-2 (tabellino e pagelle). Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE INTER-MILAN – L’Inter perde il derby per 1-2 dopo essere passata in vantaggio nel primo tempo con il gol di Ivan Perisic. Decisiva la doppietta di Olivier Giroud nella ripresa. Il possesso palla è in favore dei rossoneri con il 55%. Equilibrio nei tiri totali (11 a 10). I padroni di casa concludono di più nello specchio dello porta (5 a 3), ma con molta meno precisione rispetto agli avversari.

ALTRI DATI – Gli uomini di Simone Inzaghi battono 6 calci d’angolo contro i 4 degli ospiti. I giocatori interisti vengono pescati in fuorigioco in 1 sola occasione (nel gol annullato a Denzel Dumfries), 2 volte la squadra di Stefano Pioli. Partita particolarmente fallosa che si chiude con 20 infrazioni a 14.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter rimane ferma a 53 punti in classifica dopo 23 turni di Serie A, con 16 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte.