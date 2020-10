Statistiche Inter-Milan: 12-8 per Conte, ma troppi errori. Difesa horror

Statistiche Inter-Milan: i nerazzurri creano diverse occasioni, ma soffrono maledettamente in fase difensiva e alla fine perdono il derby. Troppi gli errori dei singoli nella squadra di Conte (qui le pagelle). Analizziamo la partita attraverso i dati numerici

STATISTICHE INTER-MILAN – Le tante assenze in casa nerazzurra si fanno sentire, soprattutto in difesa. Ibrahimovic porta in doppio vantaggio i rossoneri, sfruttando gli errori clamorosi del serbo. Sono 8 i tiri totali dei rossoneri e solo quattro nello specchio, ma portano 2 gol.

EVOLUZIONE OFFENSIVA – La squadra di Conte tiene spesso palla cercando di creare gioco, mentre il Milan riparte in contropiede. Il possesso palla, infatti, è dell’Inter con il 53%. Sono di più anche i tiri dei nerazzurri: 12 di cui 6 in porta. Non basta per colmare gli errori difensivi dei singoli.