Statistiche Inter-Milan: bastano 45′ Conte style. 14-8, rivoluzione Brozovic

Statistiche Inter-Milan: la squadra di Antonio Conte ribalta i rossoneri nel secondo tempo (ecco le pagelle della partita). Marcelo Brozovic guida la rimonta ed è decisivo per i tre punti. Possesso palla ai cugini dopo un primo tempo difficoltoso. Analizziamo il derby attraverso i dati numerici

STATISTICHE INTER-MILAN – I nerazzurri partono molto male, non riuscendo ad arginare un buon Milan e gestire il pallone. Nella ripresa, però, la musica cambia totalmente per gli uomini di Conte: da 0-2 a 4-2, a partire dal meraviglioso gol di Brozovic. La rotazione del centrocampo con l’avanzamento di Vecino crea molti problemi alla squadra di Pioli e libera il croato in impostazione. Il possesso palla, però, a fine partita resta del Milan, dopo un primo tempo in cui l’Inter ha faticato nella gestione: 55% per i cugini.

RIBALTONE LEGITTIMATO – La vittoria dell’Inter non è casuale o dovuta a un moto di rabbia. E’ vero che il Milan ha avuto maggiore controllo nel primo tempo, ma nel totale della partita i nerazzurri hanno creato maggiormente. Sono 14 i tiri totali per la squadra di Conte, contro i soli 8 dei rossoneri. Non solo Brozovic, Vecino e i gol: tante occasioni per i nerazzurri e 4-2 finale.