Statistiche Inter-Lazio: dati equilibrati, ma c’è una grossa differenza. Conte sceglie

Statistiche Inter-Lazio: la squadra di Antonio Conte trova tre punti molto importanti contro i biancocelesti grazie a una grande prestazione di Lukaku e Lautaro Martinez (qui le pagelle). La chiave della partita è la difesa e ripartenza dei nerazzurri: tiri identici, ma con pericolosità molto diversa

STATISTICHE INTER-LAZIO – L’Inter cerca di dare qualità e costanza alla manovra, poi sblocca la partita con Lukaku. I nerazzurri sanno aspettare con grande diligenza, lasciando molto spesso il pallino del gioco alla Lazio: per questo il 61% di possesso palla di Inzaghi non preoccupa Conte, che lo accetta e sa chiudere.

ALTRI DATI – Inter e Lazio hanno gli stessi tiri totali (11 contro 11), ma la grossa differenza è costituita dalla pericolosità delle occasioni per i nerazzurri. Andando in contropiede, i nerazzurri hanno spesso grandi occasioni da gol a campo aperto. La Lazio, invece, raramente ha tiri puliti da sfruttare. Anche il gol arriva in un’occasione sporca.